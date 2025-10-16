    Boxeo

    Suicidio, la muerte del pugilista Ricky Hatton en el Reino Unido

    Oficial a cargo de la investigación concluyó que el boxeador se suicidó en su cama el pasado 14 de septiembre.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Ricky Hatton dejó un hueco en el boxeo profesional.
    Imagen Getty Images.
    Investigaciones en torno al caso del pugilista Ricky Hatton concluyen que el deportista de 46 años se suicidó al encontrarlo sin vida en su cama, el pasado 14 de septiembre. La oficial Alison Mutch, a cargo de la investigación, detalló cómo se fueron dando los acontecimientos y la respectiva conclusión.

    Detalló que la familia del boxeador lo vio por última vez dos días antes y que parecía estar en buen estado. Un día después no acudió a un evento que tenía programado y en la mañana del 14 de septiembre, su mánager y amigo Paul Speak acudió a su casa de Mánchester para llevarlo al aeropuerto y tomar un vuelo a Dubai, para anunciar su regreso a los cuadriláteros.

    Speak fue el que encontró el cadáver en la casa del exboxeador.

    Durante su carrera, Hatton acumuló 48 combates, con 45 triunfos, 32 por el nocaut y tres derrotas. Conquistó tres títulos mundiales en peso superligero y uno en peso wélter.

    El pasado 10 de octubre se celebró su funeral en Mánchester, al que asistieron entre otros el cantante de Oasis, Liam Gallagher, el actor Tamer Hassan y figuras del boxeo como Tyson Fury, Tony Bellew y Nigel Benn, además del ex futbolista Wayne Rooney.

