Video ¡Luto en el ring! Fallece exboxeador que enfrentó a Mayweather y Pacquiao

El mundo del boxeo está de luto tras la noticia de la repentina muerte del excampeón mundial inglés, Ricky Hatton, quien marcara una época a inicios de la déacada de los dos mil.

De acuerdo con los primeros reportes dados a conocer por la Asociación de Prensa de Gran Bretaña, Ricky Hatton fue encontrado sin vida en su casa del condado de Greater Manchester, al norte de Inglaterra.

Hasta el momento, las autoridades han descartado circunstancias sospechosas que hayan llevado a la muerte del exboxeador.

La policía local detalló que los oficiales fueron alertados por un vecino a las 6:45am de este domingo para que acudieran a la dirección de Hatton, donde fue encontrado ya sin vida.

La muerte del apodado y popular 'Hitman' ha conmocionado a los fanáticos del boxeo, quienes aún asimilaban el contundente triunfo de Terence Crawford sobre Canelo en Las Vegas.

Ricky Hatton ganó campeonatos mundiales en peso Superligero y Wélter, y a lo largo de su carrera enfrentó a leyendas como Floyd Mayweather Jr., Manny Pacquiao, José Luis Castillo y Kostya Tszyu, entre otros.

MANCHESTER CITY, PACQUIAO, MCGREGOR SE DESPIDE DE RICKY HATTON

El Manchester City, equipo favorito de Rickyy Hatton, lanzó un comunicado en el que se despide del exboxeador tras la trágica noticia de su muerte.

"El Manchester City está devastado al enterarse del fallecimiento de Ricky Hatton, a los 46 años. Ricky fue uno de los seguidores más queridos y venerados del City, que siempre será recordado por una brillante carrera boxística que lo vio ganar títulos mundiales en peso welter y peso superligero.

"Todos en el Club queremos enviar nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos en este momento difícil. Podemos confirmar que habrá un minuto de apreciación antes del partido de hoy contra el Manchester United".

Pacquiao, a quien enfrentó en mayo de 2009, se pronunció horas después tras la noticia de la muerte de Hatton.

"Me entristece profundamente enterarme del fallecimiento de Ricky Hatton. No solo fue un gran boxeador en el ring, sino también un hombre valiente y amable en vida. Compartimos momentos inolvidables en la historia del boxeo y siempre honraré el respeto y la deportividad que demostró. Ricky luchó con valentía, no solo en el ring, sino en su camino por la vida.