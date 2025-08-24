    Boxeo

    ¡Siguen los problemas para el hijo de la leyenda de Julio César Chávez!

    Tras ser deportado por los Estados Unidos, Julio César Chávez Jr., es vinculado a proceso por tráfico de armas y delincuencia organizada.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Video ¡Siguen los problemas para el hijo de la leyenda de Julio César Chávez!

    El pugilista mexicano Julio César Chávez recibió una mala noticia y otra buena. La primera es que fue vinculado por presunta delincuencia organizada y tráfico de armas. La segunda podrá llevar el proceso en libertad condicional.

    La directora del Centro Federal de Readaptación social número 11, solicitó al juez de Control, Enrique Hernández Miranda, que la audiencia se llevara por video conferencia por motivos de seguridad.

    Chávez Carrasco tendrá libertad condicional durante un plazo de tres meses, en los que se realizará la investigación complementaria de su caso.

    El boxeador fue detenido el pasado 2 de julio en California por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por delincuencia organizada, tráfico de armas, además de ser acusado de tener presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

    Hace tres días el equipo de abogados del pugilista intentó poner un juicio de amparo acusando de que era víctima de privación ilegal de su libertad y un estado de incomunicación por parte de las autoridades federales.


    Relacionados:
    BoxeoJulio César Chávez Jr.

