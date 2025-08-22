    Julio César Chávez Jr.

    Chávez Jr. gana amparo para poder comunicarse mientras está en la cárcel

    Este sábado, el boxeador podría ser vinculado a proceso por los cargos en su contra.

    Por:
    Juan Regis.
    Video Chávez Jr. gana amparo a un día de conocer su futuro

    Julio César Chávez Jr. ganó una pequeña batalla tras su deportación y detención en México por la orden de aprehensión que tenía desde hace algunos años.

    De acuerdo con el diario Mundo de Tamaulipas, Chávez Jr. ganó su amparo para poder mantenerse en comunicación mientras se mantiene encarcelado de manera preventiva en el penal federal número 11 de Hermosillo, Sonora.

    La titular Ana María Nava Ortega, del Juzgado Decimoprimero en el que Chávez Jr. presentó su amparo, otorgó la suspensión de todo tipo de medidas que impidan al boxeador de 39 años mantenerse incomunicado mientras se lleva a cabo su proceso.

    Un día antes, Chávez Jr. había tramitado el ampara por "ilegal privación de libertad e incomunicación".

    Cabe recordar que Julio Jr. fue arrestado la noche del lunes y extraditado a México ese día por la noche para después ser ingresado en un penal federal por supuestamente mantener vínculos con el crimen organizado.

    Este sábado Chávez Jr. será presentado nuevamente ante el juez de control encargado de su caso para determinar si es vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada o si podrá continuar su proceso en libertad.

