El mundo de pugilismo se sacudió esta mañana con el anuncio del combate entre el youtuber Jake Paul ante el boxeador Gervonta Davis, en otro enfrentamiento que estará en el centro de la controversia deportiva, por los rivales y estilos que se subirán al ring.

Jake Paul en su última pelea derrotó por decisión unánime a Julio César Chávez Jr., en junio pasado en California. Desde esas fechas se manejaba la posibilidad de un enfrentamiento ante Gervonta Davis y este día se confirma para el próximo 15 de noviembre en Atlanta.

El combate tiene contrato de exclusividad a través de Netflix.

Jake Paul subió al ring la última vez en las 200 libras y Gervonta lo hizo en las 135, por lo que se deberá definir el peso en el que se acuerde el combate.

Gervonta había anunciado hace unos meses que este sería su último año como boxeador, cuenta con 30 años , últimamente se le ha visto envuelto en problemas fuera de los cuadriláteros, como fue el caso de violencia doméstica, atropellar y fugarse, por lo que fue mandado a prisión 44 días.

Paul tiene 28 años y su carrera como boxeador ha subido, ante Gervonta será la prueba más complicada para el youtuber.