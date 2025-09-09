Video Canelo y Crawford se ven las caras en Las Vegas

Muy cerca de subirse nuevamente al ring, en esta ocasión para enfrentar a Terence Crawford, Saúl Álvarez mostró en sus redes una previa del combate que ambos sostendrán en la mítica ciudad de Las Vegas en Estados Unidos.

Ambos peleadores tuvieron un careo previo sobre un cuadrilátero de la 'Ciudad del Pecado' un tanto peculiar, ya que no estaba delimitado por cuerdas, sino por agua, por lo que ninguno de los dos podía bajarse.

Así es, para una de las peleas más esperadas de este 2025, la de Canelo vs. Crawford, se carearon en un cuadrilátero montado un una de las majestuosos fuentes que lucen en esta controvertida ciudad de Nevada, Estados Unidos.