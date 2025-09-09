Saúl Álvarez y Terence Crawford tienen un careo previo en Las Vegas
Saúl Álvarez muestra un poco de la espectacularidad previa de su pelea ante Terence Crawford a realizarse en Las Vegas.
Muy cerca de subirse nuevamente al ring, en esta ocasión para enfrentar a Terence Crawford, Saúl Álvarez mostró en sus redes una previa del combate que ambos sostendrán en la mítica ciudad de Las Vegas en Estados Unidos.
Ambos peleadores tuvieron un careo previo sobre un cuadrilátero de la 'Ciudad del Pecado' un tanto peculiar, ya que no estaba delimitado por cuerdas, sino por agua, por lo que ninguno de los dos podía bajarse.
Así es, para una de las peleas más esperadas de este 2025, la de Canelo vs. Crawford, se carearon en un cuadrilátero montado un una de las majestuosos fuentes que lucen en esta controvertida ciudad de Nevada, Estados Unidos.
Una espectacular presentación de cara a su combate del próximo sábado 13 de septiembre en el imponente Allegiant Stadium de Las Vegas, en el que el Canelo llega a exponer sus títulos unificados de los supermedianos ante un Crawford que presume de poseer gran técnica, misma que lo ha mantenido invicto en 41 combates.