    Boxeo

    Saúl Álvarez y Terence Crawford tienen un careo previo en Las Vegas

    Saúl Álvarez muestra un poco de la espectacularidad previa de su pelea ante Terence Crawford a realizarse en Las Vegas.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video Canelo y Crawford se ven las caras en Las Vegas

    Muy cerca de subirse nuevamente al ring, en esta ocasión para enfrentar a Terence Crawford, Saúl Álvarez mostró en sus redes una previa del combate que ambos sostendrán en la mítica ciudad de Las Vegas en Estados Unidos.

    Ambos peleadores tuvieron un careo previo sobre un cuadrilátero de la 'Ciudad del Pecado' un tanto peculiar, ya que no estaba delimitado por cuerdas, sino por agua, por lo que ninguno de los dos podía bajarse.

    PUBLICIDAD

    Así es, para una de las peleas más esperadas de este 2025, la de Canelo vs. Crawford, se carearon en un cuadrilátero montado un una de las majestuosos fuentes que lucen en esta controvertida ciudad de Nevada, Estados Unidos.

    Una espectacular presentación de cara a su combate del próximo sábado 13 de septiembre en el imponente Allegiant Stadium de Las Vegas, en el que el Canelo llega a exponer sus títulos unificados de los supermedianos ante un Crawford que presume de poseer gran técnica, misma que lo ha mantenido invicto en 41 combates.

    Más sobre Boxeo

    1 min
    Mike Tyson y Floyd Mayweather anuncian pelea de exhibición para 2026

    Mike Tyson y Floyd Mayweather anuncian pelea de exhibición para 2026

    2 min
    Desmienten dopaje de Jaime Munguía y volverá a pelear en noviembre

    Desmienten dopaje de Jaime Munguía y volverá a pelear en noviembre

    1 min
    Canelo conecta gancho que dobla a Eddy Reynoso en entrenamiento

    Canelo conecta gancho que dobla a Eddy Reynoso en entrenamiento

    1 min
    Canelo Álvarez juega cascarita como parte de su entrenamiento

    Canelo Álvarez juega cascarita como parte de su entrenamiento

    1:16
    “No seas envidioso”: JM Márquez y Sulaimán se calienta por ‘culpa’ de Canelo

    “No seas envidioso”: JM Márquez y Sulaimán se calienta por ‘culpa’ de Canelo

    Relacionados:
    BoxeoSaúl 'Canelo' Álvarez

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Papá Soltero
    Gratis
    Instintos
    Todas. Debanhi, una historia de redes
    Gratis
    Laura Bozzo
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD