Video ¿Cómo una caricatura? La ácida crítica contra Canelo y Crawford de cara a la pelea

A un mes de la pelea entre Canelo y Crawford se han dado a conocer las contiendas preliminares que se encargarán de calentar el ring del Allegiant Stadium de Las Vegas el próximo 13 de septiembre.

El jeque Turki Alalshikh reveló los enfrentamientos donde destacan dos nombres: el del guatemalteco invicto Lester Martínez y el del mexicoestadounidense, Fernando Vargas Jr., hijo del gran 'Feroz' Vargas.

Martínez, gran promesa del boxeo de Guatemala, tendrá su primera oportunidad de ganar un título interino del CMB en la misma división que Canelo, pero ante un rival complicado, el franco-camerunés Christian M'bili, conocido por su poder noqueador.

Pese a que Lester ha ganado títulos locales e internacionales en el pasado, esta será su primera oportunidad para acercarse al sueño de contender y conquistar un cinturón mundial, el cual en dicha división y organismo lo posee Canelo Álvarez.

Por su parte, Fernando Vargas Jr. buscará defender sus 17 peleas como invicto en peso superwélter ante la gran promesa irlandesa Callum Walsh, también invicto en 14 contiendas con 11 nocauts.