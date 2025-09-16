Video ¿Se retira? El plan de 'Canelo' Álvarez para 2026 es revelado

Tras perder ante Terence Crawford en Las Vegas, mucho se ha especulado sobre el futuro de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, inclusive hay quienes no descartan que el mexicano analice el retiro a sus 35 años.

Sin embargo, el jefe saudí Turki Alalshikh acabó con dichos rumores y aseguró que Canelo tendrá mínimo dos peleas en 2026, ambas en Arabia Saudita.

“Acabo de visitar al campeón en su casa. Pronto comenzará sus vacaciones con su familia. Le quedan dos peleas con Riyadh Season en 2026”, escribió el jeque en su cuenta de X.

Además, el presidente de la Autoridad General del Entretenimiento de Arabia Saudita (que organiza el Riyadh Season desde 2019) detalló que le ofreció a Canelo “trabajar con nosotros hasta que se retire”.

Por último, Alalshikh agradeció el gesto que tuvo el boxeador mexicano con él pese a su derrota con Crawford, quien es el nuevo campeón absoluto de peso supermediano.

“Quiero agradecerle especialmente a Canelo por el regalo tan especial. Me dio los guantes de la pelea y se lo agradezco mucho”.

Cabe recordar que, en febrero del 2025, ‘Canelo’ Álvarez firmó un contrato histórico con Turki Alalshikh que asciende a los 400 millones de dólares por cinco peleas, tres en Arabia Saudita y dos en otros países.

La primera pelea fue en Riad ante William Scull en mayo pasado y la segunda fue este fin de semana contra Terence Crawford en Las Vegas.

En cada pelea, Canelo ganará 80 millones de dólares asegurados más bonos entre patrocinios y derechos de transmisión.