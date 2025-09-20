Terence Crawford apareció en la temporada de la NCAA y lo hizo de manera épica como escolta de lujo del equipo de Nebraska previo al juego contra la Universidad de Michigan.

Crawford, ahora la cara del boxeo y oriundo de la ciudad de Omaha, Nebraska, no solo acompañó al equipo en su salida al campo de juego: lo hizo portando un sutil recado a Canelo tras derrotarlo hace una semana en Las Vegas.

PUBLICIDAD

'Bud' salió con la jersey del equipo en color rojo y vivos en blanco, pero con el número 168 en referencia a la división Supermedia donde ahora es el campeón absoluto de los cuatro organismos (AMB, CMB, FIB y OMB) y el cinturón simbólico The Ring.

"Siempre representando a Nebraska. ¡INDISCUTIDO!", escribió la cuenta del equipo con las fotos de Crawford liderando a la plantilla.

Pese a la presencia del tres veces campeón indiscutido en el mismo número de divisiones, --superligero, wélter y supermedio-- y el primero en lograrlo en la historia de los cuatro organismos, Nebraska se quedó a tres puntos de empatar a Michigan y perdió el partido en casa por marcador de 30-27.

ENTRENADOR DE CRAWFORD SUGIERE A CANELO NO RETIRARSE

Brian "Bomac" McIntyre, entrenador y entreñable amigo de Crawford desde la infancia, declaró para The Ring Magazine lo que cree que Canelo debería hacer con su carrera tras la dolorosa derrota en Las Vegas.

"Que descanse, que regrese al gimnasio y reflexione en dónde está parado. Mira, el hombre tiene nada que demostrar, su legado ya está cimentado.