Canelo Álvarez retrasa su regreso al ring por inesperada operación
La carrera del boxeador mexicano tendrá tomar una pausa que no se tenía contemplada para seguir en un ring a futuro.
Saúl 'Canelo' Álvarez tiene dos peleas pendientes en contrato con Riyadh Season, pero tardará en cumplirlas por un incoveniente que se le ha cruzado en el camino.
De acuerdo a información dada a conocer este lunes por gente cercana a Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, el boxeador mexicano no peleará en febrero de 2026 tras perder ante Terence Crawford hace unos días.
LA RAZÓN POR LA QUE CANELO ÁLVAREZ NO PELEARÁ PRONTO
Se tenía en mente que Canelo pudiera volver al ring para el primer tercio del primero año, pero ahora está en duda que su retorno pueda ser entre abril o septiembre del próximo año.
La razón por que Saúl Álvarez pondrá pausa a su carrera es por una operación de codo, a la que se someterá en los siguientes días. No se sabe si la operación de codo se trata por un desgaste de cartílago, ligamentos o espolones óseos.
De acuerdo a expertos, la recuperación debe ser con un reposo total, por lo que el boxeador mexicano no podrá hacer ningún tipo de actividad para evolucionar de manera favorable.
En el futuro se habla de una revancha con Terence Crawford, enfrentar a David Benavidez o hasta otro posible combate con Dmitry Bivol.