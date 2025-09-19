Video ¡Paren todo! Otra ‘mala’ notica para Canelo en el 2025

El 2025 ha dado sorpresas en el boxeo como el regreso de la leyenda filipina Manny Pacquiao a los encordados o la contundente derrota de Crawford sobre Canelo, pero al parecer el año aún tiene más sorpresas reservadas.

Y es que tras el Campeonato Mundial de Boxeo de cara a los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028, Gennady Golovkin, excampeón mundial y archirrival de Canelo Álvarez alimentó la incertidumbre de los fanáticos al coquetear con una posible salida del retiro.

Cuando se le preguntó si regresaría al boxeo a sus 43 años, Golovkin respondió con seguridad, "Sí, ¿por qué no? La emoción del pasado la siento aquí".

Pero la cosa no quedó ahí, pues ante otro cuestionamiento sobre el rival al que pondría enfrentar, 'GGG' replicó, "ese es mi secreto".

Cabe recordar que Golovkin es el actual presidente del organismo World Boxing tras haberse retirado en silencio del pugilismo profesional en septiembre de 2022 y desde entonces ha abogado por el boxeo para que no sea retirado como deporte olímpico tras la serie de conflictos políticos en años recientes.