Manny Pacquiao y el mundo del boxeo no pueden olvidar que hace poco más de 10 años, Floy Mayweather Jr. se impuso al filipino por decisión dividida en la denominada "Pelea del Siglo".

Y que tras el combate, el 'Pac-Man' sembró la duda sobre el resultado ya que aseguró que estaba lesionado de un hombro. Ahora, Manny está muy cerca de obtener su esperada revancha.

En el canal de YouTube "Seconds Out", quien fuera candidato a la presidencia de su país, dijo que ambos pugilistas están "casi" por llegar a un acuerdo.

Esto luego de aceptar, en el mismo canal, que están en negociaciones y que todo depende de "si podemos entendernos", explicó y añadió "mi gente y la suya están coordinando directamente".

Quien fuera senador de Filipinas hizo hincapié a las circunstancias de aquella pelea en tono medio en serio y medio en broma.: “Es muy interesante porque, ahora mismo, no tengo ningún problema en el hombro”, aseguró.

Finalmente, hasta el lugar del posibe combate dio, Las Vegas, pero explicó claramente que aún no está cerrado porque existen "algunas condiciones" que todavía se están negociando.

Luego de aquella batalla, Mayweather se retiró del boxeo en el 2017 con un récord invicto de 50-0. Desde entonces ha sostenido diversas peleas de exhibición como la anunciada para a primavera del 2026 ante Mike Tyson.

Por su parte, Manny es el único boxeador en la historia que ha ganado títulos en ocho pesos diferentes y su carrera se extiende a lo largo de cuatro décadas con una marca de 62 triunfos, ocho derrotas y tres empates.

En julio pasado salió de un retiro de cuatro años para enfrentar a Mario Barrios por el campeonato de peso weter del CMB, combate que terminó con empate.