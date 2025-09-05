Video El emotivo reencuentro de Julio César Chávez con su hijo

Floyd Mayweather Jr. anunció su regreso a los cuadriláteros tras años lejos de los reflectores boxísticos al dedicarse de lleno a sus diferentes negocios.

El apodado 'Money' compartió la noticia vía redes sociales, pues enfrentará en 2026 al afamado Mike Tyson. Desde luego, la pelea, cuyos detalles son nulos hasta el momento, con excepción del año, será de exhibición.

PUBLICIDAD

"No temo a ningún hombre, solo a dios. ¡Hagámoslo!", fue el mensaje de Mayweather que acompaña el gráfico en el que aparece junto a Tyson con el año 2026 y la descripción, "exhibición especial firmada".

Por su parte, Tyson compartió un gráfico diferente con la mitad de sus rostros formando una sola imagen y la descripción, "Pronto".