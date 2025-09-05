Mike Tyson y Floyd Mayweather anuncian pelea de exhibición para 2026
El anuncio fue recibido con críticas de todo tipo por parte de los aficionados al boxeo.
Floyd Mayweather Jr. anunció su regreso a los cuadriláteros tras años lejos de los reflectores boxísticos al dedicarse de lleno a sus diferentes negocios.
El apodado 'Money' compartió la noticia vía redes sociales, pues enfrentará en 2026 al afamado Mike Tyson. Desde luego, la pelea, cuyos detalles son nulos hasta el momento, con excepción del año, será de exhibición.
"No temo a ningún hombre, solo a dios. ¡Hagámoslo!", fue el mensaje de Mayweather que acompaña el gráfico en el que aparece junto a Tyson con el año 2026 y la descripción, "exhibición especial firmada".
Por su parte, Tyson compartió un gráfico diferente con la mitad de sus rostros formando una sola imagen y la descripción, "Pronto".
El anuncio, como era de esperarse, no fue recibido de la mejor manera por los aficionados al boxeo, pues argumentan que una pelea de exhibición de este tipo solo mancha las magníficas carreras de ambos, tal y como sucedió con la contienda pasada de Tyson ante Jake Paul, la cual tacharon de fraude.