Oscar de la Hoya genera polémica al burlarse de Saúl 'Canelo' Álvarez
El promotor de boxeo aviva su rivalidad con Saúl Álvarez y se burla tras la derrota del mexicano ante Terence Crawford.
Algunas rencillas y diferencias del pasado nunca logran ser superadas, tal es el caso de Oscar de la Hoya con Saúl 'Canelo' Álvarez, quien en algún tiempo fueran equipo y ahora detractores.
Ante esta mala relación entre el boxeador mexicano y su expromotor, De la Hoya no perdió la oportunidad de robar cámara ante la derrota del Canelo ante Terence Crawford y se burló de él a través de sus redes sociales.
" Te dije idiotas... ¿Qué acabas de ver?, solo hablo de los hechos", publicó el exboxeador en su cuenta de Instagram.
Además, para hacer más grande la polémica, en el video, De la Hoya vestía una camiseta con el estampado de un trozo de carne y con la frase 'Come más carne', misma que utilizó cuando al Canelo se le acusó de dar positivo a clembuterol.