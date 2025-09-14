Video Oscar de la Hoya se burla del Canelo

Algunas rencillas y diferencias del pasado nunca logran ser superadas, tal es el caso de Oscar de la Hoya con Saúl 'Canelo' Álvarez, quien en algún tiempo fueran equipo y ahora detractores.

Ante esta mala relación entre el boxeador mexicano y su expromotor, De la Hoya no perdió la oportunidad de robar cámara ante la derrota del Canelo ante Terence Crawford y se burló de él a través de sus redes sociales.

PUBLICIDAD

" Te dije idiotas... ¿Qué acabas de ver?, solo hablo de los hechos", publicó el exboxeador en su cuenta de Instagram.