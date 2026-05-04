Box Muere el cronista de boxeo Eduardo Lamazón mejor conocido como Lamita Ante la lamentable muerte del mejor conocido como Lama Lama Lamita el mundo del boxeo se vuelca en redes sociales con conmovedores mensajes.

Video La conmovedora despedida del ‘Zar’ Aguilar a Eduardo Lamazón

Este día se registró el fallecimiento de uno de los íconos de la narrativa del boxeo, Eduardo Lamazón, quien emocionaba a sus televidentes con sus grandes narrativas en vivo del pugilismo.

La muerte del mejor conocido como Lama Lama Lamita conmocionó las redes sociales, donde muchos de sus seguidores lamentaron su partida con grandes recuerdos de sus más icónicas intervenciones en el mundo del boxeo.

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Una de las más sentidas despedidas de Eduardo Lamazón fue la que hizo el también comentarista de pugilismo de TUDN Carlos el Zar Aguilar, quien anunció su partida con un sentido mensaje en sus redes sociales.

"Con mucha tristeza informo la partida de Eduardo Lamazon! Un hermano que me dio esta vida en el boxeo! Mil gracias Lama Lamita por tu entrega conmigo por tus grandes pláticas y nuestras noches bohemias de boxeo! Te extrañaré siempre".

Por su parte, el también periodista de TUDN, David Faitelson, igualmente lamentó la muerte de quien consideró un gran personaje del boxeo mexicano.

"Una pena enterarme del fallecimiento de Eduardo Lamazon . Gran personaje del boxeo mexicano, secretario general del CMB junto a Don José Sulaiman. Un buen hombre, apasionado por el boxeo y el buen vino… QEPD".

EL ADIOS DE LAMA LAMA LAMITA

Incluso, en la cuenta de Instagran de Lama Lamita apareció un comunicado sobre su lamentable fallecimiento hecho a manera de despedida y agradecimiento por parte del comentarista:

A mis queridos familiares, amigos y a mi noble público que me ha acompañado a lo largo de mi vida:

Hoy no me dirijo a ustedes con un adiós, sino con un profundo y sincero hasta luego. México no fue solamente el lugar donde desarrollé mi pasión por el boxeo; fue el país que me abrió sus puertas cuando más lo necesitaba, que me brindó oportunidades y me dio un hogar durante más de 50 años y, sobre todo, un sentido de pertenencia que marcó mi vida para siempre.

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Desde mi llegada, encontré en esta tierra generosa no solo un espacio para crecer, sino también afecto, respeto y una calidez humana que difícilmente se olvida. Cada experiencia, cada palabra compartida y cada momento vivido quedan guardados con gratitud en mi memoria.

A mis familiares y amigos, gracias por acompañarme en este camino; al público, gracias por escucharme cada Sábado a través de su televisora favorita, así como por confiar y por permitirme formar parte de sus vidas a través de mi voz y mi trabajo.

Gracias a la Televisora TV Azteca me llevo lo mejor de cada uno de ustedes: su cariño, su apoyo y las enseñanzas que solo ustedes puede ofrecer.

Esto no es un final, sino una pausa en el camino. Porque cuando los lazos son verdaderos, las despedidas no existen, solo los reencuentros.