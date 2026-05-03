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    Ricardo ‘Pichi’ Salgado fulmina a Armando García en Box Televisa

    Dos asaltos fueron suficientes para el Pichi terminar con su oponente en el combate estelar desde Aguascalientes.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
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    Video Resumen | Ricardo ‘Pichi’ Salgado fulmina a Armando García

    Las expectativas de Ricardo ‘Pichi’ Salgado sobre Armando García se cumplieron. La experiencia del primero sobre el rival fue evidente y dos asaltos fueron suficientes para terminar el combate, al ganarlo el 'Pichi' por nocaut técnico, desde Aguascalientes.

    En el primer round, ‘Pichi’ Salgado estudió a García y vio que castigándolo podría llevarse la victoria, por la vía del cloroformo. Así sucedió en el segundo, primero enviando a la lona a Armando García, quien recibió cuenta de protección, segundos después el castigo era evidente, con constantes golpes, por lo que el tercero en la superficie intervino para detener el combate.

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    La polémica apareció en el combate preliminar entre Abraham Lezama y Emiliano Toscano, quienes al final decidieron darle la victoria al primero, tras seis asaltos de boxeo.

    Lezama utilizó una estrategia de golpear y retraerse, no continuar con el castigo. Los primeros asaltos fueron para él, pero la reacción de Toscano no se hizo esperar conforme avanzaba la pelea.

    Las tarjetas de los jueces dieron el triunfo a Lezama al ganar en dos tarjetas, por una de Toscano. Los analistas de TUDN vieron un empate, por el empuje que ofreció Lezama al inicio y la reacción de Toscano, en los últimos asaltos.

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