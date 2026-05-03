Box Ricardo ‘Pichi’ Salgado fulmina a Armando García en Box Televisa Dos asaltos fueron suficientes para el Pichi terminar con su oponente en el combate estelar desde Aguascalientes.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Resumen | Ricardo ‘Pichi’ Salgado fulmina a Armando García

Las expectativas de Ricardo ‘Pichi’ Salgado sobre Armando García se cumplieron. La experiencia del primero sobre el rival fue evidente y dos asaltos fueron suficientes para terminar el combate, al ganarlo el 'Pichi' por nocaut técnico, desde Aguascalientes.

En el primer round, ‘Pichi’ Salgado estudió a García y vio que castigándolo podría llevarse la victoria, por la vía del cloroformo. Así sucedió en el segundo, primero enviando a la lona a Armando García, quien recibió cuenta de protección, segundos después el castigo era evidente, con constantes golpes, por lo que el tercero en la superficie intervino para detener el combate.

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En el torneo de Tierra de Victorias, el combate estelar cumplió en Box Televisa.

Abraham Lezama gana por decisión dividida

La polémica apareció en el combate preliminar entre Abraham Lezama y Emiliano Toscano, quienes al final decidieron darle la victoria al primero, tras seis asaltos de boxeo.

Lezama utilizó una estrategia de golpear y retraerse, no continuar con el castigo. Los primeros asaltos fueron para él, pero la reacción de Toscano no se hizo esperar conforme avanzaba la pelea.