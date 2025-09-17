Video Lamentable; encuentran sin vida a promesa del boxeo mexicano

Nuevamente el boxeo mexicano está de luto tras el fallecimiento de J esús Iván Mercado Cabrera quien fue encontrado sin vida en una zona desértica del estado de Sonora, México.

Fue a través de la asociación “madres buscadoras de Sonora” que se conoció la noticia de la muerte del joven boxeador tras reportes de su desaparición hace unos días.

PUBLICIDAD

El ‘Rafaguita’, como era apodado el boxeador de 21 años, peleaba en la categoría peso gallo donde ya contaba con 17 peleas en su corta carrera con un récord de siete victorias, nueve derrotas y un empate.

El último combate que tuvo Jesús Iván Mercado fue en abril pasado y este 27 septiembre tenía pactada una pelea ante Adrián Ruiz en el gimnasio Juan Francisco Estrada en Hermosillo, Sonora.

Y tras darse a conocer la noticia de la muerte del ‘Rafaguita’ promotoras de boxeo lamentaron su fallecimiento.