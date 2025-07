"Él bajando de su pelea me llamó, todavía cuando terminaron la función y se fue para el hotel platicó conmigo, me hizo video llamada, me dijo que iba a salir a comprar su cena y que regresaba porque a las 3:30 de la mañana iban a pasar por ellos para llevarlos al Aeropuerto, fue lo único que yo hablé con él, no se lo que realmente pasó, algún golpe, no sé qué fue lo que pasó; yo también estoy confundida, hay que esperar a mañana a ver qué es lo que sale en el dictamen de la SEMEFO", declaró su esposa karla Valenzuela respecto a lo acontecido.