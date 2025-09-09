Video Presi del CMB amenaza con hacer esto tras veto en el ring en pelea de Canelo

En declaraciones para el canal ProLevelBoxing, el mandamás del organismo 'verde y oro' sentenció lo que hará la noche del sábado tras la pelea pese a haber sido notificado que no puede subir al cuadrilátero.

PUBLICIDAD

"Resulta que el promotor (de la pelea) es la UFC y ya empezaron con una cantidad de poner cosas como que no me puedo subir al ring con el fin de que Dana White sea el que esté ahí arriba y él sea el show.

"Como presidente del Consejo Mundial de Boxeo están diciendo que yo no me pudo subir al ring. ¿Entonces quién le va a poner el cinturón al ganador?

"Entonces ya les dije, 'bueno, con que tengas dos o tres de seguridad ahí en la esquina bien fortachones para que me saquen, porque yo me voy a subir al ring. A ver qué pasa", sentenció con autoridad Sulaimán.

TENSIÓN ENTRE TURKI, SULAIMÁN Y AHORA DANA WHITE

La aparente enemistad entre el presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, el promotor de moda Turki Alalshikh, y su ahora mano derecha Dana White, también presidente de UFC, ya había provocado el primer roce en una pelea de Canelo.

Cabe resaltar que a inicios de año, durante la primera rueda de prensa de la pelea entre Canelo y William Scull, Turki Alalashikh no permitió que Saúl portara su cinturón del 'verde y oro' al momento de posar para las cámaras.

"No, no, no, sin cinturón", dijo Turki a Eddy mientras él mismo portaba el cinturón de la revista The Ring y la faja que él mismo creo para la primera pelea entre Tyson Fury y Oleksandr Usyk en mayo de 2024.

En noviembre de 2023, durante la convención anual del CMB, Mauricio Sulaimán vaticinó y criticó el ninguneo a los organismos y aseguró que no se quedaría cruzado de manos.