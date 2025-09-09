La amenaza de Mauricio Sulaimán por veto en la pelea Canelo vs. Crawford
El presidente del Consejo Mundial de Boxeo no se quedó callado tras la medida en su contra.
A días de la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford en Las Vegas, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, reveló que ha sido vetado de subir al ring para entregar su cinturón conmemorativo al ganador.
En declaraciones para el canal ProLevelBoxing, el mandamás del organismo 'verde y oro' sentenció lo que hará la noche del sábado tras la pelea pese a haber sido notificado que no puede subir al cuadrilátero.
"Resulta que el promotor (de la pelea) es la UFC y ya empezaron con una cantidad de poner cosas como que no me puedo subir al ring con el fin de que Dana White sea el que esté ahí arriba y él sea el show.
"Como presidente del Consejo Mundial de Boxeo están diciendo que yo no me pudo subir al ring. ¿Entonces quién le va a poner el cinturón al ganador?
"Entonces ya les dije, 'bueno, con que tengas dos o tres de seguridad ahí en la esquina bien fortachones para que me saquen, porque yo me voy a subir al ring. A ver qué pasa", sentenció con autoridad Sulaimán.
TENSIÓN ENTRE TURKI, SULAIMÁN Y AHORA DANA WHITE
La aparente enemistad entre el presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, el promotor de moda Turki Alalshikh, y su ahora mano derecha Dana White, también presidente de UFC, ya había provocado el primer roce en una pelea de Canelo.
Cabe resaltar que a inicios de año, durante la primera rueda de prensa de la pelea entre Canelo y William Scull, Turki Alalashikh no permitió que Saúl portara su cinturón del 'verde y oro' al momento de posar para las cámaras.
"No, no, no, sin cinturón", dijo Turki a Eddy mientras él mismo portaba el cinturón de la revista The Ring y la faja que él mismo creo para la primera pelea entre Tyson Fury y Oleksandr Usyk en mayo de 2024.
En noviembre de 2023, durante la convención anual del CMB, Mauricio Sulaimán vaticinó y criticó el ninguneo a los organismos y aseguró que no se quedaría cruzado de manos.
"The Ring Magazine es una revista, no sé por qué los medios, campeones y promotores le dan crédito a un cinturón así que solo amenaza la credibilidad del deporte.