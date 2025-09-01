    Saúl 'Canelo' Álvarez

    Sulaimán llama envidioso a Juan Manuel Márquez tras críticas a Canelo

    El excampeón mundial y el presidente del CMB se calentaron en plena entrevista.

    Por:
    Juan Regis.
    Video “No seas envidioso”: JM Márquez y Sulaimán se calienta por ‘culpa’ de Canelo

    El excampeón mundial en cuatro divisiones, Juan Manuel Márquez, y el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, se acaloraron en plena entrevista por culpa de Saúl 'Canelo' Álvarez.

    En charla con el medio ProBox TV, el apodado 'Dinamita' encaró a Sulaimán sobre los supuestos privilegios y tratos especiales que el CMB ha tenido con Canelo a lo largo de su carrera.

    "Canelo ha recibido un trato especial, hace lo que él quiere, pelea con quien quiere, ve si quiere pelear o no, si le conviene este u otro rival, el organismo tiene que hacer valer su reglamento.

    "Cuando un peleador decide con quién enfrentarse se rompe la justicia deportiva, eso afecta a quienes han trabajado para ganarse su oportunidad en el ring. Hay muchos boxeadores que esperan una chance legítima y no la reciben porque Canelo elige a sus rivales", fueron algunas de las acusaciones del ex-libra por libra contra Sulaimán.

    SULAIMÁN LLAMA "ENVIDIOSO" A JUAN MANUEL MÁRQUEZ

    Fue entonces que el mandamás del organismo 'verde y oro' no se quedó callado y respondió a Márquez ante la pregunta sobre el legado de Canelo.

    "¿Qué legado tiene? No seas envidioso, Juan Manuel, no seas envidioso", contestó Sulaimán y agregó:

    "Canelo, ahora 14 años después, mira a dónde ha llegado. Yo respeto tu opinión, lo que digas, viene con un prejuicio tremendo en ti y en otros, pero lo respeto. Canelo es un boxeador que lleva 14 años como campeón mundial en diferentes etapas, un boxeador que ha vencido a 21 campeones mundiales, y guste a quien le guste ha respetado el reglamento", concluyó.

    No es la primera vez que Juan Manuel Márquez critica a Canelo por sus formas al momento de negociar a sus rivales, pues considera que los organismos no le han puesto límites a cambio de intereses económicos.

