Julio César Chávez responde: ¿es el padre de Lazy Boy?

"Claro que sí, mírame la trompa ¿Cómo no? Si es mi papá. Nada más que no me dieron el apellido. Chávez papá, Chávez señor es mi papá, nada más que no me han dado el apellido", bromeó Ronaldo Rodríguez al ser cuestionado sobre el parecido físico con los hijos de Chávez.