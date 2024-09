El peleador mexicano de artes marciales mixtas, Ronaldo 'Lazy Boy' Rodríguez, sigue dando de qué hablar y no precisamente por su sufrida y emotiva victoria en UFC 306 el pasado 14 de septiembre.

Publicidad

Esta vez, el ocurrente Lazy Boy aseguró ser hijo del gran Julio César Chávez en entrevista previa a su pelea con Ode Osbourne.

"Claro que sí, mírame la trompa ¿Cómo no? Si es mi papá. Nada más que no me dieron el apellido. Chávez papá, Chávez señor es mi papá, nada más que no me han dado el apellido", bromeó Lazy Boy al ser cuestionado sobre el parecido físico con los hijos de Chávez.

No conforme con la broma, Lazy Boy llevó su declaración aún más allá al aludir que su concepción se dio en algún viaje de Julio César Chávez a Veracruz, donde Ronaldo Rodríguez vivió gran parte de su infancia.

"Apá... ahí estoy eh, te respeto, aquí tienes un hijo más, te fuiste ahí a Veracruz. No sé cuando fuiste o anduviste allá en Veracruz. Pero aquí salí yo, de tus huevos salí yo, así que acá estoy eh, listo para tirar vergazos, te quiero jefe", sentenció el peleador.

Lazy Boy es conocido por su gran carisma y irreverente personalidad, tal y como lo demostró en la rueda de prensa previa a su pelea con Osbourne en Las Vegas en el marco de la Independencia de México.

Tras su aguerrido combate, Lazy Boy mostró en redes sociales las marcas de la batalla en su rostro y fue a festejar a su lugar favorito de comida mexicana en 'La Ciudad del Pecado' para degustar sus amados chilaquiles y hot cakes.

Lazy Boy asegura haber estado noqueado en su pelea

Después de la tormentosa contienda que le dio su segundo triunfo en UFC, 'Lazy Boy' Rodríguez aseguró estar perdido tras la primera caída en su contienda con Osbourne.

“Di todo en esa pelea en el segundo round no veía nada del ojo derecho, estaba noqueado. Me partí la madre, estaba mal en el corte de peso, pero representé a mi raza porque un mexicano no se raja. Así me muera en la línea”, comentó para ESPN.

Publicidad

Sin embargo, pese a la adversidad, Lazy Boy resaltó que nadie ni nada le quitaría su sueño de un triunfo trascendental para México en una fecha y lugar especiales.

"Cuando me metió ese triangulo, estaba encajadísimo, pensé: ‘¿vas a caer aquí?, ¿Así te mirabas? ¿esto es lo que quieres?’ Y, respondí: ‘no, este es mi sueño y no voy a dejar que nadie me lo robe’”.