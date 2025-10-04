¡Luto para Julio César Chávez por la muerte de un ser querido!

Video Invade a Julio César Chávez la tristeza por la muerte de un ser querido

El eterno campeón de boxeo, el mexicano Julio César Chávez, compartió su dolor este viernes por la pérdida de un entrañable amigo durante los últimos 17 años y que ha formado parte de su familia desde entonces.

Se trata de Camilo, su fiel amigo perruno y de quien recordó que fue un apoyo en su etapa para superar las adicciones. El cariño que se tiene por una mascota no es menos doloroso, pues se trata finalmente de un ser querido.

“Hoy se me fue mi Camilo, mi amigo más fiel. Me acompañó por casi 17 años que tengo limpio de adicciones. Cuando llegué a casa él estaba ahí y se olvidó de todos los demás. Siempre conmigo, te voy a extrañar. Siempre que llegaba de viaje iba a verte y darte tu salchicha. Buen viaje, amigo.

“Apenas hoy te fuiste y ya te extraño mi amigo fiel, siempre te voy a recordar. Cómo se quieren, que bárbaro”, dijo Julio César Chávez en un segundo posteo donde compartió fotografías de él junto a su mascota y en referencia al amor tan entrañable que se llega a tener por los animales de compañía.