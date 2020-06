Julio César Chávez no se avergüenza de su hijo

Este viernes circuló un video tiktok de J. C. C. junior en tacones, pantaloncillos de mezclilla y una mochila de piel, caminando y bailando en el bestíbulo de su domicilio, con muecas modelando unos lentes oscuros que se puso para la grabación de la pieza.

Pero el multicampeón Julio César Chávez se dirigió al ´público que también lo ‘arrobó’ en mención y fue parco, pero claro, “No se preocupen por el tik tok de mi hijo jr”, escribió en twitter “yo no me siento avergonzado, al contrario, me da alegría y me río porque se divierte”.