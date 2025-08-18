    Boxeo

    Westcol termina con el hombro dislocado tras la pelea con Mario Bautista

    El cantante mexicano ganó el combate por nocaut, pero el streamer colombiano fue llevado al hospital.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video Cantante mexicano le disloca el hombro a Westcol en plena pelea

    Este día se llevaron a cabo varias peleas de box de exhibición en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México en la que se enfrentaron peleadores amateurs.

    Durante la velada organizada por Supernova Strikers 2025, se enfrentaron el streamer Westcol y el cantante Mario Bautista.

    PUBLICIDAD

    La pelea estaba pactada a tres rounds de dos minutos cada uno, el mexicano se notó más activo en el primer asalto y conectó los mejores golpes, aunque el referee le dio un conteo preventivo.

    Para el segundo round, Bautista conectó un par de golpes que causaron daño sobre la persona del colombiano que visitó la lona, se paró y el tercero sobre el área no lo dejó seguir, por lo que la contienda terminó por nocaut.

    Durante la premiación para Mario Bautista subió al cuadrilátero el cuerpo médico para atender a Westcol, el presentador anunció que tenía el hombro dislocado y se lo llevaron a los vestidores, minutos más tarde se le vio saliendo del recinto con un fuerte vendaje para ser trasladado al hospital.

    Hasta el momento no se conoce la gravedad de la lesión, pero aún le falta pagar la apuesta acordada para la pelea, tiene que perder la cabellera, algo que se tenía planeado hacer al finalizar el combate, pero al salir lesionado no se pudo concretar.

    Video ¡Sin miedo! Alana le responde de frente a los puristas del boxeo… ¡Faitelson incluido!

    Más sobre Boxeo

    2 min
    Alana Flores responde a David Faitelson y a los puristas del boxeo

    Alana Flores responde a David Faitelson y a los puristas del boxeo

    1 min
    Revelan peleas preliminares de la cartelera Canelo vs. Crawford en Las Vegas

    Revelan peleas preliminares de la cartelera Canelo vs. Crawford en Las Vegas

    1 min
    CMB avala Supernova Boxing donde peleará Alana ante Gala Montes

    CMB avala Supernova Boxing donde peleará Alana ante Gala Montes

    1 min
    Jake Paul amenaza con demandar a Piers Morgan por peleas falsas

    Jake Paul amenaza con demandar a Piers Morgan por peleas falsas

    2 min
    Papá de David Benavidez advierte que pelea Canelo vs. Crawford será como Tom y Jerry

    Papá de David Benavidez advierte que pelea Canelo vs. Crawford será como Tom y Jerry

    Relacionados:
    BoxeoMás Deportes

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    Es por su bien
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD