Video Cantante mexicano le disloca el hombro a Westcol en plena pelea

Este día se llevaron a cabo varias peleas de box de exhibición en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México en la que se enfrentaron peleadores amateurs.

Durante la velada organizada por Supernova Strikers 2025, se enfrentaron el streamer Westcol y el cantante Mario Bautista.

PUBLICIDAD

La pelea estaba pactada a tres rounds de dos minutos cada uno, el mexicano se notó más activo en el primer asalto y conectó los mejores golpes, aunque el referee le dio un conteo preventivo.

Para el segundo round, Bautista conectó un par de golpes que causaron daño sobre la persona del colombiano que visitó la lona, se paró y el tercero sobre el área no lo dejó seguir, por lo que la contienda terminó por nocaut.

Durante la premiación para Mario Bautista subió al cuadrilátero el cuerpo médico para atender a Westcol, el presentador anunció que tenía el hombro dislocado y se lo llevaron a los vestidores, minutos más tarde se le vio saliendo del recinto con un fuerte vendaje para ser trasladado al hospital.

Hasta el momento no se conoce la gravedad de la lesión, pero aún le falta pagar la apuesta acordada para la pelea, tiene que perder la cabellera, algo que se tenía planeado hacer al finalizar el combate, pero al salir lesionado no se pudo concretar.