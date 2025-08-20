Video Alana recibe increíble regalo del CMB que solo da a los campeones del mundo

Alana Flores aún da tema de qué hablar tres días después de que gana su contienda a Gala Montes en un atractivo Supernova Strikers en el que lució y ganó por decisión lo cual le hizo acreedora como campeona y ser reconocida incluso por el Consejo Mundial de Boxeo.

Algunos críticos y puristas del boxeo como calificó David Faitelson a quienes no agradó este tipo de eventos, han tenido que ver cómo el organismo de boxeo incluso ha formado parte de este evento tras la pelea.

PUBLICIDAD

Alana Flores, en su último streaming, presumió un cinturón miniatura que recibió por parte del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en miniatura, similar al que entrega a los campeones del mundo de acuerdo a la categoría que disputan.

El cinturón miniatura asemeja incluso a una pulsera y la propia Alana Flores admitió que no sabe si se lo entregaron al resto de los contendientes o sólo a ella, pero ello no demeritó su entusiasmo por tenerlo y presumirlo a sus seguidores.

Alana Flores no fue la única que acaparó reflectores, también lo hizo junto a su pareja Sebastián Cáceres, quien lanzó un emotivo y romántico mensaje público tras ganar y a horas de su cumpleaños, además de que en Faitelson sin censura revelara la fecha de la boda.