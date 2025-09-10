Video Canelo rompe el silencio y explica por qué su pelea NO irá por TV abierta

Saúl ‘Canelo’ Álvarez rompió el silencio y explicó por qué su pelea vs. Terence Crawford no será transmitida por TV abierta en México, ni siquiera diferida.

El campeón indiscutible de peso supermediano aterrizó a Las Vegas este martes de cara a la pelea del sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium, casa de Las Vegas Raiders de la NFL, que tiene capacidad para unos 65 mil aficionados.

PUBLICIDAD

Canelo atendió a los medios de comunicación y una de las preguntas de la prensa fue sobre las dificultades que tendrá la afición mexicana de ver la pelea por ser transmitida exclusivamente por streaming de paga.

“ Fue un mal manejo que hicieron porque en mi contrato yo siempre procuro tener los derechos de México para que la gente pueda disfrutarla gratis.

“Fue una mala comunicación entre ellos que al final de cuentas me llevaron entre las patas, pero esperamos que no vuelva a pasar”, declaró el pugilista mexicano.

La pelea Canelo vs. Crawford es copromocionada por Riyadh Season del jeque saudí Turki Alalshikh y será el primer evento de Zuffa Boxing, empresa promovida por el CEO de UFC Dana White.

“Traté hasta lo más que te puedas imaginar, en mi contrato está redactado donde tengo los derechos de México para que pasen gratis las peleas, pero por alguna razón, una mala comunicación, le vendieron a Netflix global, exclusivamente para ellos. Fue un error que espero no vuelvan a cometer”, señaló Canelo.

Cabe destacar que, UFC forma parte de la marca TKO junto a WWE, que también transmite sus eventos premium a través de Netflix a nivel global.