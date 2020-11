En palabras para MARCA Claro , Chávez Jr. señaló que el sigue en el boxeo porque aún le quiere dejar algo a este deporte, pero sobre todo, el querer lograr ser campeón, aunque no es su prioridad decir adiós con un cinturón.

"Sigo boxeando porque me falta algo por darle al boxeo y porque quiero terminar la carrera ganando y con la frente en alto, no como mi papá, (Julio César Chávez) ya con mucha edad y en su peor momento.

"Quiero terminar la carrera de una buena manera, que la gente vea que me retire bien del box y que no me quede nada por hacer".