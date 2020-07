JC Chávez Jr: "Mi papá me volteó a ver cuando empecé a boxear"

"A mi papá lo vi mal y me decidí a dedicarme al boxeo porque vi que eso a él lo motivaba, a él le daba ánimo, porque yo veía que ya no tenía ganas de nada. Vio mi carrera más en serio, ahí fue cuando le agarró ilusión otra vez a la vida y a mi carrera como boxeador", comentó.

"Me escuchaba, él no escuchaba a nadie, yo peleaba y con eso me ganaba su respeto y aparte me gustó y seguí".