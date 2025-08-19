Video Última hora: Sale a la luz información grave sobre el caso de Chávez Jr.

Las primeras imágenes de la detención de Julio César Chávez Jr salieron a la luz este mismo martes a través de las redes sociales.

El encargado de hacerlo no fue nadie del gobierno mexicano, sino fue el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien posteó la imagen que todo mundo esperaba ver.

Con un Chávez Jr tapado de los ojos por protocolo, el boxeador mexicano portaba una playera blanca con tonos negros, pantalón azul, tenis en color rojo, mientras era custodiado por agentes federales estadounidenses.

El Registro Nacional de Detenciones en México hizo oficial la presencia de Julio César Chávez Jr en el CEFERESO 11 de Hermosillo, Sonora, en el transcurso de este martes.

Se espera que en las próximas horas, se puede dar a conocer la fecha de la audiencia del hijo de la leyenda del boxeo en México, el cual fue detenido por presuntos nexos con el narcotráfico y supuestos vínculos con el crimen organizado.