Video Última hora: Sale a la luz información grave sobre el caso de Chávez Jr.

El caso de Julio César Chávez Jr. ha dado un giro inesperado, luego de que fuentes señalen que el boxeador ya se encuentra recluido en un penal de máxima seguridad en México.

De acuerdo con el comunicador Carlos Jiménez, Chávez Jr. llegó a México, tras ser entregado por autoridades de Estados Unidos, durante la madrugada de este martes y fue encerrado en un penal federal del Estado de Sonora.

Agentes de la Fiscalí General de la República ingresaron al boxeador de 39 años en el Centro Federal de Readaptación Social1 1 de Hermosillo.

Desde que fue arrestado por agentes de inmigración de los Estados Unidos el mes pasado en Califoronia, Chávez Jr. había estado desaparecido e incluso no se presentó a un llamado de la corte días después, lo que generó más incertidumbre sobre su paradero y estatus legal.

Cabe recordar que Chávez tiene una orden de aprehensión en México por parte de un juez federal desde hace algunos años por supuestos vínculos con el crimen organizado.

PRESIDENTA SHEINBAUM CONFIRMA DEPORTACIÓN DE CHÁVEZ JR.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó la deportación de Julio César Chávez Jr. a manos de agentes del Departamento de Inmigración de Estados Unidos la noche del lunes.

En su habitual conferencia de prensa, 'La Mañanera del Pueblo', Sheinbaum respondió a la pregunta sobre el estatus del boxeador de 39 años.

"Entiendo que fue deportado, no sé si ayer u hoy en la mañana, pero nos informaron que iba a llegar a México. Ahora que nos lo informe el Secretario (de Gobernación), pero sí nos informaron que iba a llegar a México.