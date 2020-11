Estalló la dinamita y el 'Niño Maravilla' se impuso al 'Estruendo' Sánchez

Bryan 'Niño Maravilla' Flores dio muestra de su poderío y al 01:48 del tercer round se impuso por la vía del nocaut técnico a Jorge 'Estruendo' Sánchez , quien intentó dar pelea pero no pudo contrarrestar el poderío del de Ciudad Juárez , quien logró su cuarta victoria por la vía corta.

"No lo vi, no sentí nada, le prometí a mu hijo que le iba a llevar el cinturón. Quiero quedarme en peso ligero. Siempre me siento nervioso, pero ariba del ring soy una bestia", comentó Flores tras la batalla.