Davis vs Santa Cruz, la pelea del 2020 para Floyd Mayweather

A pesar del ligero favoritismo hacia Davis en las apuestas, Mayweather sabe que no pueden subestimar al mexicano, quien cuenta con más experiencia al conquistar cuatro títulos del mundo.

"Sabemos que Gervonta tiene mucho poder, pero no podemos olvidarnos de Leo Santa Cruz, va a pelear hasta el final. Gervonta tendrá que lucir todo su poder noqueador para salir victorioso. En el día de Halloween será un deleite para todos.

"Santa Cruz tiene mucha experiencia en peleas de renombre, pero no creo que haya enfrentado a alguien tan rápido como Gervonta Davis o con su poder, pero sabe hacer ajustes. Lo que aprendió es a juzgar por sí solo y no todo lo que te dice la esquina, porque muchas veces escuchamos a nuestra esquina y es totalmente diferente dentro del ring", elogió el estadounidense al nacido en Michoacán.

De cara a las elecciones federales en Estados Unidos, Mayweather mencionó que hay ciertos temas que no toca en público y que solo está enfocado en la pelea del 31 de octubre.

"Mi filosofía es llevarme con todos y querer a todos, todo lo que quiero en el mundo es paz, que seamos uno, mantener a mi familia feliz y seguir trabajando con mis empresas. No me gusta hablar de ciertos temas, quiero y me caen bien todos".