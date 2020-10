Excusas: Teofimo López cree que Lomachenko es mal perdedor

"Son excusas. Mira, cuando nosotros subimos al ring nunca estamos al 100 por ciento, yo tuve cosas que pasaron en mi campamento para esta pelea, me lastimé un par de veces, pero traté de arreglarlas. La cosa es que él perdió y ahora están buscando algo para decir que peleó de otra forma. No quieren aceptarlo", sentenció López en entrevista exclusiva con TUDN .

"Siento que Lomachenko le tuvo mucho respeto a mi poder noqueador, siento que había veces que él entraba para conectar, pero yo siempre tenía algo listo para él. No me creí la fama alrededor de Lomachenko, no era tan bueno como decían".