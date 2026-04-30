Boxeo 'Canelo' Álvarez rompe tradición, no peleará en fin de semana de Cinco de Mayo El púgil mexicano está programado para pelear hasta septiembre de este año en Arabia Saudita.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Saúl 'Canelo' Álvarez rompe una tradición: no peleará en el fin de semana del Cinco de Mayo

Mayo era un mes en el que, durante los últimos años, los amantes del boxeo sabían que era sinónimo de ver combatir a Saúl “Canelo” Álvarez; sin embargo, esos días de gloria parecen haber terminado para uno de los deportistas más icónicos de México en los últimos años.

Por primera vez desde 2021, el nombre de Saúl “Canelo” Álvarez no figura en la cartelera del tradicional fin de semana del Cinco de Mayo, una de las fechas más importantes para el boxeo a nivel mundial.

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¿Por qué no pelea "Canelo" Álvarez el Cinco de Mayo?

La ausencia del campeón mexicano en este periodo marca una ruptura significativa con una costumbre que él mismo ayudó a consolidar durante la última década. Su ausencia se debe aparentemente, a que tras su último pleito ante Terence Crawford, se sometió a una cirugía de codo.

Su operación se realizó en octubre de 2025 y su recuperación tardó casi tres meses, lo que le daba tiempo para regresar en mayo, no obstante, se decidió que no debería tomar más tiempo para volver en las mejores condiciones.

La próxima semana se celebrará el Cinco de Mayo, una fecha que históricamente ha sido aprovechada por los principales promotores para montar funciones de alto calibre, especialmente con figuras mexicanas al frente.

Sin embargo, este 2026 será distinto: no hay combate programado para "Canelo", lo que ha generado desilusión entre los aficionados.

¿Quién puede ocupar el lugar de Saúl en esta fecha?

“Canelo” había mantenido una presencia constante en estas fechas, enfrentando a rivales de renombre y consolidando su estatus como una de las máximas figuras del boxeo internacional. Lo peor de todo es que no hay una figura internacional, y mucho menos mexicana, que tome su lugar.

¿Cuándo volverá a pelear "Canelo" Álvarez?

“Canelo” no pelea desde el 13 de septiembre de 2025, cuando perdió todos sus cinturones de peso supermediano tras caer por decisión unánime ante Terence Crawford.

El boxeador tapatío está programado para volver a los encordados en septiembre en Riad, Arabia Saudita, aunque todavía no tiene rival confirmado.

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