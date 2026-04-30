Boxeo Saúl "Canelo" Álvarez regresará en septiembre ante Christian Mbilli en Arabia El regreso de "Canelo" será por el título supermediano que ostenta actualmente el boxeador de Camerún, pero con nacionalidad francesa.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Saúl 'Canelo' Álvarez rompe una tradición: no peleará en el fin de semana del Cinco de Mayo

El regreso de Saúl “Canelo” Álvarez es casi un hecho, luego de que informes señalan que el boxeador tapatío cerró un acuerdo para medirse el 12 de septiembre de 2026 en Riad, Arabia Saudita, ante Christian Mbilli.

La pelea se llevará a cabo en la capital saudí como parte de un evento denominado “México contra el Mundo”, una función que será encabezada por el propio “Canelo” y donde estará en juego el título supermedio del Consejo Mundial de Boxeo.

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¿Desde cuándo no boxea el "Canelo"?

Resta que solo se haga oficial; sin embargo, diversos medios han comenzado a filtrar la información de que este será el regreso del mexicano, luego de su último combate frente a Terence Crawford el 13 de septiembre del año pasado, donde perdió todos sus títulos unificados de peso supermediano.

¿Había más rivales para "Canelo"?

En la misma categoría, el mexicano Armano Reséndiz es monarca de la Asociación Mundial de Boxeo, mientras que el cubano Osleys Iglesias reina en la Federación Internacional de Boxeo. Por su parte, el fajín de la Organización Mundial de Boxeo se encuentra vacante.

Hay que recordar que Álvarez ya peleó en Riad en mayo de 2025, donde superó por puntos a William Scull para convertirse, una vez más, en campeón indiscutido en la categoría de 168 libras.

¿Quién es Christian Mbilli?

Christian Mbilli nació en Camerún, pero cuenta con nacionalidad francesa. Tiene 30 años de edad y una marca como profesional de 29 victorias, cero derrotas y un empate.

Ganó el campeonato interino de la división en 2025 tras vencer a Maciej Sulęcki. En enero de este año, el CMB lo elevó como campeón regular, luego de que Crawford dejara vacante el título por su retiro.