Saúl 'Canelo' Álvarez Canelo Álvarez revela edad biológica tras acudir a clínica de longevidad en Suiza El boxeador mexicano reveló que acudió a una clínica de longevidad en Suiza por esta razón.

Video ¡Solo hay tres en el mundo como él! Canelo revela su increíble edad biológica

A cinco meses de su tentativa pelea en septiembre, Saúl 'Canelo' Álvarez reveló su edad biológica y lo que su cuerpo comparte con solamente otras dos personas en todo el mundo.

En entrevista con Oso Trava, Canelo detalló por qué fue a Suiza y los sorprendentes resultados que le dieron tras los diversos estudios realizados.

PUBLICIDAD

"Me fui a una clínica en Suiza, la clínica La Prairie, es de longevidad, tiene casi 100 años. Me fui una semana y me hice estudios de todo, de mi cerebro, de mis arterias, de todo, de mi edad biológica, mi cuerpo, mi inflamación crónica. Me dijeron que inflamación crónica solo hay tres como yo.

"Hay una (persona) que se dedica a su cuerpo, no recuerdo cómo se llama, es un señor que salió en Netflix (Bryan Johnson), otra persona y yo con cero inflamación. Y no es como que yo me cuide como ellos que lo han hecho toda su vida, pero es genética y eso no lo puedes cambiar.

"Mi cerebro está como si nunca hubiera peleado en mi vida, mi cuerpo tiene 26 años. No es secreto, es por la vida que llevo, cómo me cuido, porque imagínate recibir golpes y estar intacto".