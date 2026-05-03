David Benavidez David Benavidez lesiona ojo de 'Zurdo' Ramírez durante brutal pelea de boxeo El 'Monstruo Mexicano' hizo honor a su apodo al apabullar a su rival y ganar títulos en tres categorías.

Video David Benavidez lesiona ojo de Zurdo Ramírez tras pelea en Las Vegas

David Benavidez no tuvo piedad de Gilberto 'Zurdo' Ramírez en su pelea de campeonato y le dejó un recuerdo en el ojo derecho que provocó que el mexicano se rindiera en el sexto round de 12 pactados en Las Vegas.

El 'Zurdo' Ramírez se vio inoperante ante la velocidad y el poder de golpes de Benavidez, quien tras una seguidilla de impactos de poder laceró el ojo derecho de su rival para obligarlo a poner una rodilla en la lona y obligar al réferi a parar la contienda por nocaut técnico (TKO).

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Tras la pelea, el 'Zurdo' Ramírez fue llevado directamenta al hospital para descartar cualquier lesión de gravedad, ya que su ojo terminó completamente inflamado y cerrado por los impactos; no se descarta que pueda tratarse de una fractura.

BENAVIDEZ HACE HISTORIA Y MANDA RECADO A CANELO ÁLVAREZ

Gilberto Ramírez perdió sus títulos AMB y OMB en peso Crucero tras la paliza en Las Vegas y David Benavidez hizo historia en el boxeo profesional al convertirse en el único boxeador en coronarse campeón del mundo en las 168, 175 y 200 libras (supermedio, semipesado y crucero).

Destacó la presencia de 'Canelo' Álvarez en la misma cartelera para apoyar a Jaime Munguía, quien ganó por decisión unánime al 'Toro' Reséndiz en la pelea coestelar, pero de acuerdo con videos en redes sociales, Canelo se marchó de la arena antes del evento principal.