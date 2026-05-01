Boxeo David Benavidez explota contra posible pelea de "Canelo" Álvarez El "Monstruo Mexicano" volvió a tundir al tapatío por los rivales que selecciona para volver al cuadrilátero.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video David Benavidez explota contra “Canelo” por pelea con Christian Mbilli en Arabia Saudita

La posible pelea de Saúl "Canelo" Álvarez ante Christian Mbilli en Arabia Saudita para septiembre de este año ha despertado varias críticas, una de ellas por parte de David Benavidez, quien lleva bastante tiempo intentando medirse al boxeador mexicano.

Este jueves, diversos reportes señalaron que “Canelo” ya tiene un acuerdo para enfrentar al camerunés de nacionalidad francesa por el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo. Pese a que no es oficial, es casi un hecho que en los próximos días se hará el anuncio.

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¿Qué dijo David Benavidez de "Canelo" Álvarez?

Benavidez, quien se prepara para enfrentar a Gilberto Ramírez este sábado en Las Vegas, se lanzó contra el tapatío por volver a tomar peleas que a nadie le interesan.

“¿Quién quiere ver esa mierda? ¿Quieren ver eso? No quiero ser un imbécil, pero al final del día nadie quiere ver esa mierda”, declaró el boxeador mexicoamericano, quien lleva años retando a “Canelo”.

Benavidez insistió en que el mexicano se sigue acomodando a los rivales más sencillos, pues desde su punto de vista habría otros que le pudieron haber complicado el escenario.

“Hubiera peleado contra Diego Pacheco, es mucho más grande que Mbilli, pero no lo sé, los medios siguen preguntándome sobre eso, pero este fin de semana tenemos grandes peleas”, agregó.

Julio César Chávez cuestiona popularidad de Benavidez en México

Julio César Chávez ha estado presente en los eventos previos al combate de Ramírez ante Benavidez en Las Vegas y, como una voz autorizada en el boxeo, se le preguntó sobre si “Red Flag” puede ser considerado mexicano, a lo que fue claro.

“Benavidez es mexicoamericano, habla español, pero en México no es conocido, no lo conoce nadie, lo conoce la gente de boxeo. Así que digas que la gente lo conoce, no. Yo lo considero norteamericano, se supone que tiene raíces mexicanas y ojalá se gane el cariño de los mexicanos, porque se lo merece”, dijo.