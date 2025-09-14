    Boxeo

    Christian Medina vence a Yoshiki Takei y es campeón del mundo

    El boxeador logró un contundente triunfo en Japón para conquistar el título peso gallo de la OMB.

    Por:
    TUDN
    Video México tiene un nuevo campeón del mundo en boxeo

    México tiene un nuevo campeón del mundo luego de que Christian Medina lograra contundente triunfo en Japón para conquistar el título peso gallo de la Organización Mundial de Boxeo.

    Después del duro golpe que sufrió el boxeo mexicano con la derrota de Saúl Álvarez, el ‘Chispa’ Medina sorprendió y derrotó por nocaut al japonés Yoshiki Takei.

    PUBLICIDAD

    El mexicano impuso condiciones desde el primer round donde en menos de un minuto mandó a la lona al pelador japonés quien quedó incrédulo tras el brutal golpe recibido.

    Fue en el cuarto round cuando la ‘Chispa’ Medina acorraló en una esquina a su rival con una serie de golpes en el cuerpo y rostro que provocó que el réferi detuviera el combate para que el mexicano le quitará el invicto a Takei en su propia casa.

    Tras convertirse en el campeón peso gallo de la OMB, Christian Medina dedicó su triunfo a su papá y mandó un mensaje a la afición.

    Muchas gracias a toda la gente que siempre me ha apoyado, la verdad que esto es un sueño que siempre había anhelado y se cumplió. Soy Campeón, también muchas gracias a mi empresa Bxstrs, hay Chispa para rato”, dijo Medina.

    Video Pocos lo sabían: La verdadera razón por la que Crawford devolvió los cinturones a Canelo

    Más sobre Boxeo

    1 min
    Oscar de la Hoya genera polémica al burlarse de Saúl 'Canelo' Álvarez

    Oscar de la Hoya genera polémica al burlarse de Saúl 'Canelo' Álvarez

    1 min
    Aficionado a las apuestas pierde millones de pesos en pelea del Canelo vs. Crawford

    Aficionado a las apuestas pierde millones de pesos en pelea del Canelo vs. Crawford

    1 min
    Fey rompe el silencio tras cancelación de su presentación en pelea de Canelo

    Fey rompe el silencio tras cancelación de su presentación en pelea de Canelo

    1 min
    Sergio 'Checo' Pérez manda mensaje a Saúl 'Canelo' Álvarez

    Sergio 'Checo' Pérez manda mensaje a Saúl 'Canelo' Álvarez

    1 min
    Crawford devuelve todos los cinturones a Canelo tras la pelea

    Crawford devuelve todos los cinturones a Canelo tras la pelea

    Relacionados:
    Boxeo

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Sin ti no puedo
    Instintos
    Papá Soltero
    Gratis
    Todas. Debanhi, una historia de redes
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD