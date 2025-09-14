Video México tiene un nuevo campeón del mundo en boxeo

México tiene un nuevo campeón del mundo luego de que Christian Medina lograra contundente triunfo en Japón para conquistar el título peso gallo de la Organización Mundial de Boxeo.

Después del duro golpe que sufrió el boxeo mexicano con la derrota de Saúl Álvarez, el ‘Chispa’ Medina sorprendió y derrotó por nocaut al japonés Yoshiki Takei.

El mexicano impuso condiciones desde el primer round donde en menos de un minuto mandó a la lona al pelador japonés quien quedó incrédulo tras el brutal golpe recibido.

Fue en el cuarto round cuando la ‘Chispa’ Medina acorraló en una esquina a su rival con una serie de golpes en el cuerpo y rostro que provocó que el réferi detuviera el combate para que el mexicano le quitará el invicto a Takei en su propia casa.

Tras convertirse en el campeón peso gallo de la OMB, Christian Medina dedicó su triunfo a su papá y mandó un mensaje a la afición.

“ Muchas gracias a toda la gente que siempre me ha apoyado, la verdad que esto es un sueño que siempre había anhelado y se cumplió. Soy Campeón, también muchas gracias a mi empresa Bxstrs, hay Chispa para rato”, dijo Medina.