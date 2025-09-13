    Saúl 'Canelo' Álvarez

    Pelea Canelo vs. Crawford no tendrá ceremonia de himnos nacionales

    La nueva medida ha generado opiniones divididas entre los fanáticos al boxeo.

    Por:
    Juan Regis.
    Video ÚLTIMA HORA: Por esta razón no habrá ceremonia de himnos en pelea de Canelo

    A horas de la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford en Las Vegas, se ha dado a conocer que el ring del Allegiant Stadium no contará con la tradicional ceremonia de himnos nacionales.

    De acuerdo con el periodista de ESPN, Salvador Rodríguez, los fans no podrán escuchar la entonación del himno nacional mexicano y estadounidense, representados por Canelo y Crawford, como suele suceder en todas las peleas de campeonato principales.

    La fuente señala que, originalmente, la cantante mexicana de pop, Fey, había sido la indicada para entonar el himno tricolor en el Allegiant Stadium, pero a horas del evento ya no será así.

    Se especula que la nueva medida es parte de la forma en que Dana White trabaja en sus eventos como promotor y presidente de UFC, donde no suele haber este tipo de ceremonias previas al combate principal de la noche y tampoco entradas musicales como sí suele ser costumbre en el boxeo.

    El cambio repentino ha dividido opiniones en los aficionados, pues algunos argumentan que la ceremonia de los himnos era innecesaria y aburrida, mientras que otros abogan por matener las tradiciones del espectáculo boxístico.

