Marco Antonio Barrera destapa por qué Canelo no noquea en sus peleas

Canelo vs. Crawford se pelea este sábado en Las Vegas, una función que ha levantado expectativas pero también controversia como cada que Saúl Álvarez se sube al ring, pues es uno de los deportistas mexicanos que más división genera.

Marco Antonio Barrera, excampeón mexicano en tres divisiones, contó en Faitelson sin censura los motivos por los cuales ‘Canelo’ Álvarez no logra ganar sus peleas por nocaut, pues analizó la forma tan metódica en la que el pugilista tapatío afronta a sus rivales.

PUBLICIDAD

“Por lo que he visto del primero (round) al seis sale con toda la potencia. He visto cómo hasta hace gestos, cómo avienta el golpe con todo. Ve que si de ahí para allá no se cayeron, pues agarra su zona de confort. Los empieza a boxear, les empieza a pegarles combinaciones, sale con pasos laterales.

“No es no arriesgarse, pero se la lleva para llevársela de una forma contundente la pelea. Si del uno al seis no noquea, creo que ya empieza a cambiar su planeación de pelea”, indicó Marco Antonio Barrera en entrevista exclusiva con David Faitelson.

CANELO ÁLVAREZ DIVIDE OPINIONES Y MARCO ANTONIO BARRERA LO APRUEBA

Asimismo, era inevitable llevar a la mesa la forma en la que Canelo divide tanto opiniones como apoyo de los aficionados al boxeo, o incluso de quienes no lo son, pero ello genera que las expectativas sean aún más elevadas.

“Yo creo que como lo hemos dicho en el boxeo, para eso hay público para todo. Hay gente un 50%, 40%, 30%, 10%, tal vez, no sé, que no le guste y el otro pues está bien metido con él. Pero fíjate que está bien para él, porque gracias a eso la gente lo ve un 100 por ciento, porque están los que quieren verlo perder y los que lo quieren ver ganar.

“Se junta todo. ¿A qué se debe? Desde que trabajo de este lado pues hay que estarse metiendo y leyendo. No ha regalado una pelea como en aquellos tiempos. Y él lo ha dicho, dice es que la gente me quiere ver que me tiren. Pues no lo verá.

“Creo que hay que acostumbrarnos. Él boxea muy bien, tiene muchas cualidades, pasos laterales, contra el boxeador”, indicó ‘Canelo’ Álvarez rumbo a la pelea frente a Terence Crawford.