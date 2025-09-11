    Box

    Marco Antonio Barrera destapa por qué Canelo no noquea en sus peleas

    El exboxeador mexicano y campeón en tres divisiones contó en Faitelson sin censura los métodos de Canelo en sus peleas y por qué divide tanto a la gente.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Marco Barrera sabe el motivo por el que Canelo no noquea

    Canelo vs. Crawford se pelea este sábado en Las Vegas, una función que ha levantado expectativas pero también controversia como cada que Saúl Álvarez se sube al ring, pues es uno de los deportistas mexicanos que más división genera.

    Marco Antonio Barrera, excampeón mexicano en tres divisiones, contó en Faitelson sin censura los motivos por los cuales ‘Canelo’ Álvarez no logra ganar sus peleas por nocaut, pues analizó la forma tan metódica en la que el pugilista tapatío afronta a sus rivales.

    PUBLICIDAD

    “Por lo que he visto del primero (round) al seis sale con toda la potencia. He visto cómo hasta hace gestos, cómo avienta el golpe con todo. Ve que si de ahí para allá no se cayeron, pues agarra su zona de confort. Los empieza a boxear, les empieza a pegarles combinaciones, sale con pasos laterales.

    “No es no arriesgarse, pero se la lleva para llevársela de una forma contundente la pelea. Si del uno al seis no noquea, creo que ya empieza a cambiar su planeación de pelea”, indicó Marco Antonio Barrera en entrevista exclusiva con David Faitelson.

    CANELO ÁLVAREZ DIVIDE OPINIONES Y MARCO ANTONIO BARRERA LO APRUEBA

    Asimismo, era inevitable llevar a la mesa la forma en la que Canelo divide tanto opiniones como apoyo de los aficionados al boxeo, o incluso de quienes no lo son, pero ello genera que las expectativas sean aún más elevadas.

    “Yo creo que como lo hemos dicho en el boxeo, para eso hay público para todo. Hay gente un 50%, 40%, 30%, 10%, tal vez, no sé, que no le guste y el otro pues está bien metido con él. Pero fíjate que está bien para él, porque gracias a eso la gente lo ve un 100 por ciento, porque están los que quieren verlo perder y los que lo quieren ver ganar.

    “Se junta todo. ¿A qué se debe? Desde que trabajo de este lado pues hay que estarse metiendo y leyendo. No ha regalado una pelea como en aquellos tiempos. Y él lo ha dicho, dice es que la gente me quiere ver que me tiren. Pues no lo verá.

    “Creo que hay que acostumbrarnos. Él boxea muy bien, tiene muchas cualidades, pasos laterales, contra el boxeador”, indicó ‘Canelo’ Álvarez rumbo a la pelea frente a Terence Crawford.

    Video La operación que estuvo por romper los sueños de Marco Antonio Barrera

    Más sobre Box

    1:10
    Canelo rompe el silencio y explica por qué su pelea NO irá por TV abierta

    Canelo rompe el silencio y explica por qué su pelea NO irá por TV abierta

    1:16
    Canelo se ‘olvida’ de Crawford modelando para exclusiva marca

    Canelo se ‘olvida’ de Crawford modelando para exclusiva marca

    1:29
    ¿Envidia a Pacquiao? ¡Floyd Mayweather Jr. anuncia regreso al ring!

    ¿Envidia a Pacquiao? ¡Floyd Mayweather Jr. anuncia regreso al ring!

    1:25
    ¡Tiembla Crawford! Canelo dobla a Eddy con tremendo gancho

    ¡Tiembla Crawford! Canelo dobla a Eddy con tremendo gancho

    1 min
    Revelan el estado de Julio César Chávez tras extradición de su hijo

    Revelan el estado de Julio César Chávez tras extradición de su hijo

    Relacionados:
    BoxBoxingSaúl 'Canelo' Álvarez

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Sin ti no puedo
    Instintos
    Papá Soltero
    Gratis
    Todas. Debanhi, una historia de redes
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD