Marco Barrera revela como le hicieron el 'feo' para ser analista en pelea de Canelo

Video ¿Por qué bajaron a Marco Barrera como analista de la pelea de Canelo?

Marco Antonio Barrera, exboxeador mexicano y ahora comentarista, reveló que no será el analista para el combate entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford, esto a pesar de que había tenido un principio de acuerdo tara dicha tarea.

En entrevista con Faitelson Sin Censura, el excampeón campeón mundial en tres divisiones diferentes (Supergallo por la OMB; Pluma por el CMB; y Superpluma por el CMB y la FIB), señaló cómo le hicieron el ‘feo’ a último momento.

“Me habían dicho inicialmente que Marco Antonio Barrera y que Eduardo Camarena iban a estar en la transmisión, pero después misteriosamente alguien los tachó”, preguntó David Faitelson.

“ Sí, efectivamente, no sabemos quién. Quisiéramos saberlo porque te voy a decir la verdad. Nos citaron en Las Vegas, fuimos a Las Vegas, firmamos el contrato…a las dos semanas a mi hijo, que es el que se encarga de mis contratos, de hablar y todo me habló y me dijo: ‘Papá, van tres correos que estoy mandando a la empresa y no me contestan, ¿qué vamos a hacer’, relató.

“'Ocupo saber, porque pues el contrato se les hizo llegar y todo se les firmó'. También dije, ‘pues no sé, mi niño de que qué habrá pasado’. A los tres días me llaman y me dicen perdón: ‘No puedes participar como analista en esta pelea’", añadió Barrera.

“Y yo le pregunté ‘¿por qué no?’ Me dice: ‘Sabes que no soy yo. A nosotros nos gusta como transmites, como todo, pero hay cuatro o cinco cabezas atrás que decidieron que no estuvieras ahí’. Entonces sí estoy extrañado. No sabemos si fue la gente de Saúl, si fue la gente que esté por detrás, pero pues nos dieron las gracias en esta transmisión”, puntualizó

Aunque no estará comentando la pelea, Marco Antonio señaló que sí viajará a Las Vegas, pero con su familia y estará en dicha ciudad el día del combate.

Así ve Marco Antonio Barrera la pelea Canelo vs. Crawford

Marco Antonio Barrera también dio sus impresiones sobre lo que puede suceder en la pelea entre Canelo y Crawford, dejando claro que el mexicano es el gran favorito para ganar, especialmente en la parte final del combate.

