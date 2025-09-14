    Saúl 'Canelo' Álvarez

    Fey rompe el silencio tras cancelación de su presentación en pelea de Canelo

    Los fans criticaron que no se haya entonado el himno en el marco de la Independencia de México.

    Juan Regis.
    La polémica no faltó en la pelea de Canelo Álvarez ante Terence Crawford en Las Vegas y no por el resultado de la contienda, sino por la ausencia de la tradicional entonación de los himnos nacionales.

    La cantante de pop, Fey, sería la encargada de entonar el himno mexicano en el ring del Allegiant Stadium, pero tras darse a conocer horas antes de la pelea que no habría dicha ceremonia en la transmisión, la artista no se quedó de brazos cruzados.

    Fey llevó a cabo su número musical en el vestidor de Canelo frente a todo el equipo de trabajo del ahora excampeón indiscutido y un día después del evento se pronunció en redes sociales.

    "Nada nos detiene, ¡mexicanos con orgullo! Eres nuestro campeón Canelo, un honor interpretar nuestro himno en tu noche. Gracias por inspirar a México", escribió la cantante en sus redes sociales.

    La polémica medida del primer evento de boxeo promocionado por Dana White, presidente de UFC, generó opiniones divididas entre los fans, ya que algunos estuvieron de acuerdo en que no perdiera tiempo en la ceremonia de los himnos y otros la tacharon como una falta de respeto en el marco de las fiestas patrias mexicanas.

