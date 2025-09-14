Video Cantante vetada en pelea de Canelo rompe el silencio en redes

La polémica no faltó en la pelea de Canelo Álvarez ante Terence Crawford en Las Vegas y no por el resultado de la contienda, sino por la ausencia de la tradicional entonación de los himnos nacionales.

La cantante de pop, Fey, sería la encargada de entonar el himno mexicano en el ring del Allegiant Stadium, pero tras darse a conocer horas antes de la pelea que no habría dicha ceremonia en la transmisión, la artista no se quedó de brazos cruzados.

PUBLICIDAD

Fey llevó a cabo su número musical en el vestidor de Canelo frente a todo el equipo de trabajo del ahora excampeón indiscutido y un día después del evento se pronunció en redes sociales.

"Nada nos detiene, ¡mexicanos con orgullo! Eres nuestro campeón Canelo, un honor interpretar nuestro himno en tu noche. Gracias por inspirar a México", escribió la cantante en sus redes sociales.

La polémica medida del primer evento de boxeo promocionado por Dana White, presidente de UFC, generó opiniones divididas entre los fans, ya que algunos estuvieron de acuerdo en que no perdiera tiempo en la ceremonia de los himnos y otros la tacharon como una falta de respeto en el marco de las fiestas patrias mexicanas.