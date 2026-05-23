Box 'Canelo' Álvarez tiene fuerte intercambio con M'billi en plena conferencia El boxeador mexicano y el francocamerunés protagonizan una álgida conferencia en Egipto rumbo a su pelea de septiembre.

Video Canelo es amenazado en su visita a Egipto: ¿le dicen "viejo"?

Saúl 'Canelo' Álvarez y Christian M'billi, quienes protagonizarán pelea el próximo 12 de septiembre, tuvieron un intercambio de palabras fuerte de cara al referido combate.

La conferencia de prensa de arranque en El Cairo, Egipto, estuvo protagonizada por amenazas en ambos bandos y los ánimos empezaron a elevarse.

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El francocanadiense sostuvo que, para él, la pelea llega en un "tiempo" adecuado, además de dar a entender que la edad de Canelo puede ser ya un factor que juegue en su contra.

Al respecto, el boxeador mexicano respondió que, sin importar la edad que tenga, el francocanadiense no podría vencerlo.

"Dice que es el tiempo perfecto para él porque soy viejo, y esto y el otro, yo le digo a él que si yo tuviera 50 años, él no podría ganarme, en este vida él no podría ganarme", sostuvo.

Ante esto, M'billi elevó el tono de la amenaza: "Te vas a sorprender en septiembre, prepárate. Te vas a arrepentir de subirte conmigo al ring. No soy Berlanga, no soy Munguía", sentenció el francés.