Saúl 'Canelo' Álvarez Canelo Álvarez tiene primer cara a cara con su próximo rival Christian Mbilli El excampeón mexicano regresará al ring a inicios de septiembre en Arabia Saudita.

Canelo careo con Mbilli en Egipto Imagen @Canelo

Saúl 'Canelo' Álvarez llevó a cabo oficialmente su primer cara a cara con su próximo rival Christian M'billi de cara a su pelea en septiembre tras la derrota ante Terence Crawford.

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Aprovechando los reflectores por la pelea de Oleksandr Usyk en Egipto este fin de semana, Canelo y M'billi posaron ante las imponentes pirámides de Guiza para oficializar su pleito el próximo 12 de septiembre eb Riad, Arabia Saudita.

Canelo peleará por el título mundial supermedio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en manos del campeón camerunés, quien lo posee desde enero del presente año gracias a que Terence Crawford lo dejó vacante por su retiro del pugilismo.

Cabe recordar que Saúl Álvarez perdió su estatus como monarca indiscutido de las 168 libras en septiembre del año pasado al caer ante Crawford y hará su regreso un año después para cumplir con su contrato con el jeque saudí Turki Alalshikh.