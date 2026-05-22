Box JC Chávez confirma liberación de Omar: "siempre agarra tóxicas" El legendario boxeador mexicano da a conocer que su hijo está libre, pero que no tiene los "buenos gustos" de él.

Video Última hora: Detienen a hijo de Julio César Chávez en Culiacán

Julio César Chávez, legendario boxeador mexicano, confirmó que su hijo, Omar Chávez, también boxeador, fue liberado después de que, horas antes, fuera detenido por presunta agresión familiar.

Chávez se refirió a lo sucedido con su hijo e, incluso, se dio tiempo para, en tono jocoso, afirmar que Omar no tiene los mismos "gustos" que él, ya que, a su juicio, su hijo solamente tiene a "tóxicas" como pareja.

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“Omar es un cabrón con todo respeto, es mi hijo, es un cabrón terco me entiendes, tiene mucho resentimiento, odio y eso no es bueno, porque siempre agarra novias tóxicas, no es como el padre que tiene buenos gustos, como los del papá”, dijo Julio César.

Además, el legendario pugilista afirmó que, a pesar de lo que suceda, siempre apoyará a sus hijos, y explicó lo que ocurrió con la denunciante en este caso.

"La verdad tenía una pareja conflictiva, una pareja que con todo respeto, fumaba marihuana, muy tóxica me entiendes.