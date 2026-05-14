Box Jake Paul ofrece bolsa millonaria al Canelo para pelear contra él El youtuber estadounidense filtró una llamada telefónica con el pugilista mexicano donde le ofreció 200 millones de dólares, por un combate.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Jake Paul ofrece bolsa millonaria al Canelo para pelear contra él

El youtuber y ahora boxeador, Jake Paul, dio a conocer una llamada telefónica que tuvo con Saúl ‘Canelo’ Álvarez donde le ofreció 200 millones de dólares para subirse al ring, en un combate.

“Canelo tengo los 200 millones de dólares para ti dinero fácil, Jake Paul contra ‘Canelo’, hagámoslo. Esto es lo que los aficionados han estado esperando, esta es la pelea más grande que se puede hacer en el boxeo”, señaló el generador de contenido.

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Paul filtró la llamada que se cortó, pero en la que habló de forma cordial con el pugilista tapatío, a quien aseguró respetar, pero insistió en desafiar para que firmen el combate y se establezca una fecha, además de hacerse el anuncio oficial.

Al momento, Saúl Álvarez y su equipo de trabajo se han pronunciado respecto a la invitación de Jake Paul y la exhibición del audio.

En diciembre del 2025 Paul subió al ring ante Anthony Joshua, ex campeón de peso completo, quien lo noqueó en el sexto capítulo, provocándole fractura en la mandíbula.