A eso salgo. No lo voy a forzar, a avorazarme: es una meta, no una presión. El estar en su casa, con su gente, no me afecta, lo he hecho en otras ocasiones”, dijo en entrevista con Manolo Portillo de TUDN.



El rival del General, Junto Nakatani (29-0-0, 22 KO’s), es un campeón mundial en tres divisiones (mosca, supermosca y gallo) y ha vencido en los cuatro combates que ha sostenido ante mexicanos. Sin embargo, David Cuéllar se muestra seguro de tener la fórmula necesaria para frenar a uno de los dos mejores peleadores de Japón en la actualidad.