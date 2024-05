José Velázquez va por invicto del ‘General’ Cuéllar: “Le he quitado el invicto a muchos”

“Le he quitado el invicto a muchos jóvenes. Sé que obviamente tengo mi edad, pero no saben cuánto entrené para esto. Vengo a dar la pelea que ustedes se merecen, como están acostumbrados. Van a ver a un chileno muy picante. ‘El General’ puede estar aquí con todo su ejército, a mí me basta con estar aquí con mi hijo y esposa para llevarme su título”, aseguró previo al combate el Pancora.

“Tenemos meses de preparación, pero lo que sí puedo decir es que de aquí no se van a llevar nada. No se van a llevar nada porque esto me lo he ganado con mucha dedicación, con mucho entrenamiento igual que él probablemente. He estado entrenando con esa hambre que aún tengo de querer ser grande”, apunta el General.